Экс-директор «Севавтодора» приговорен почти к 8 годам тюрьмы и 101 млн рублей компенсации

В пользу ранее вверенного ему предприятия

В Севастополе Гагаринским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего директора ГБУ «Севастопольский автодор». Он признан виновным в совершении трех преступлений, среди которых служебный подлог и превышение должностных полномочий.

Установлено, что он с ноября 2016 года по февраль 2017 года, занимая должность директора Севавтодора, с помощью подчиненных вносил ложные сведения в официальные документы. Их в свои махинации он не посвящал.

На основании его указаний в протоколы заседания закупочной комиссии предприятия внесены недостоверные данные о принятии решений о заключении договоров с единственным поставщиком на разработку проекта организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков и разметки дорог в городе на 2016 год, на закупку инертных материалов на строительство дорог и специальной дорожной техники.

Тогда же без согласования с правительство Севастополя он заключил сделки на закупку указанных товаров и работ на завышенную сумму в размере более 36 млн рублей.

«Кроме того, в рамках исков, поданных контрагентами в связи с невыплатой денежных средств по незаконно заключенным злоумышленником договорам, взысканы судебные расходы в общей сумме более 10 млн рублей, что повлекло причинение ущерба бюджету города Севастополя», — говорится в сообщении прокуратуры города.

Также вместе с неустановленными чиновниками дептранса, ДИЗО и департамента экономики заключил прошедшей датой 2016 года договор поставки спецтехники на сумму более 212 млн рублей. При этом стоимость приобретенного по договору была заведомо для него завышенной и составила на 65 млн рублей больше в сравнении с рыночными ценами.

Судом он приговорен к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления на срок 3 года 1 месяц и штрафом в размере 5,1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Также добавляется, что, согласно судебному решению по иску заместителя Генпрокурора в пользу ГБУ «Севастопольский Автодор» с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба в размере свыше 101 млн рублей.

Напомним, ранее экс-директор Севавтодора Виталий Узлов был осужден на 5 лет и штраф в 5 миллионов рублей за коррупцию.

Ольга Сурикова