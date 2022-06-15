В Крыму ребенка спасли из воды

Мальчик был с ограниченными возможностями

В Ленинском районе Республики Крым сотрудник полиции спас 6-летнего ребенка из воды. Заявление о пропаже малыша поступило накануне в селе Приозерное.

Мама мальчика, вернувшись домой с работы около 18:00, не обнаружила сына дома, муж и дочь также не знали о его нахождения. При этом мальчик имеет ограниченные возможности здоровья и не может сообщить о себе.

Сотрудники полиции, прибыв к дому пропавшего, заметили, что напротив, в низине, находится ставок, перед которым растет высокая трава и камыши.

Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району Артур Хуршитов, которые приехал на место первым, отправился к водоему.

«Пройдя по зарослям камыша и поднявшись на возвышенность, Артур Хуршитов заметил что-то на поверхности водоема. Присмотревшись, понял, что это ребенок. Мальчишка крутил головой в разные стороны и пытался махать руками. Полицейский, не задумываясь, бросился в воду. Схватив мальчика в охапку и сняв с его рук водоросли, в которых малыш запутался, полицейский, преодолевая илистое дно водоема, вынес ребенка на берег», — сообщили в пресс-службе крымского УМВД подробности спасения.

Оказалось, что мальчик был совсем без одежды и сильно замерз.