В Крыму ребенка спасли из воды

Мальчик был с ограниченными возможностями
В Ленинском районе Республики Крым сотрудник полиции спас 6-летнего ребенка из воды. Заявление о пропаже малыша поступило накануне в селе Приозерное.
Мама мальчика, вернувшись домой с работы около 18:00, не обнаружила сына дома, муж и дочь также не знали о его нахождения. При этом мальчик имеет ограниченные возможности здоровья и не может сообщить о себе.
Сотрудники полиции, прибыв к дому пропавшего, заметили, что напротив, в низине, находится ставок, перед которым растет высокая трава и камыши.
Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району Артур Хуршитов, которые приехал на место первым, отправился к водоему.
«Пройдя по зарослям камыша и поднявшись на возвышенность, Артур Хуршитов заметил что-то на поверхности водоема. Присмотревшись, понял, что это ребенок. Мальчишка крутил головой в разные стороны и пытался махать руками. Полицейский, не задумываясь, бросился в воду. Схватив мальчика в охапку и сняв с его рук водоросли, в которых малыш запутался, полицейский, преодолевая илистое дно водоема, вынес ребенка на берег», — сообщили в пресс-службе крымского УМВД подробности спасения.
Оказалось, что мальчик был совсем без одежды и сильно замерз.
Врачи, осмотрев ребенка, обнаружили у него переохлаждение и приняли решение о госпитализации.
Правами Министра внутренних дел по Республике Крым Павла Каранда Артур Хуршитов награжден нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД» II степени, а также представлен к награде МВД России.
Напомним, в Симферополе двое мужчин спасли 16-летнюю школьницу от насильника.
Ольга Сурикова