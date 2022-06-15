В Севастополе отдыхающий сорвался с высоты на необорудованном пляже

Остался жив

В Севастополе спасателям пришлось оказывать помощь мужчине, упавшему с высоты на необорудованном пляже в районе улицы Военных Строителей Гагаринского района. ЧП произошло днем 13 июня.

На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда ГКУ Центра гражданской зашиты.

«Спасатели нашли пострадавшего, оказали первую помощь, эвакуировали его из труднодоступного места и передали бригаде скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

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Также на следующий день, 14 июня, помощь понадобилась еще одному отдыхающему на пляже Яшмовый. Мужчина чувствовал себя плохо, не мог самостоятельно передвигаться, его эвакуировали на катере и передали бригаде медиков.

Ольга Сурикова