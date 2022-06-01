В Симферополе двое мужчин спасли девочку от насильника

Их наградил Следственный комитет

В Симферополе награждены двое местных жителей, которые спасли 16-летнюю школьницу от насильника.

В апреле на девочку в подъезде дома по улице Киевской напал агрессивный мужчина с недвусмысленными намерениями.

В тот день Сергей Яблуновский собирался к родителям, уже на пороге надевал обувь, как услышал детский крик, доносившийся из подъезда.

«Выскочил – на лестничной площадке от незнакомца отбивалась соседка. Сергей попытался схватить злоумышленника. Сцепившись, они скатились по лестнице к выходу. Нападавший принялся бежать, началась погоня. Незнакомец петлял по закоулкам, но отставать было нельзя, хотя силы были на исходе. В одном из дворов Сергей заметил мужчину и позвал на подмогу», — рассказывает подробности произошедшего пресс-служба Следкома.

Незнакомцем, пришедшим на помощь в тот момент оказался Василий Болучевский. Он вышел к машине и увидел погоню и крики: «Держи его, он пытался надругаться над ребенком». Василий, не задумываясь, погнался за злодеем и задержал его. Остановил проезжавший мимо наряд ГИБДД и передал его сотрудникам правоохранительных органов.

Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний житель Симферополя, который бродил в том районе и высматривал себе жертву.

«Подозреваемого взяли в одном ботинке. Второй, как и мобильный телефон, нашли в подъезде – так спешно он покидал место преступления», — добавили в ведомстве.

На него заведено уголовное дело за покушение на изнасилование несовершеннолетней, сам он взят под стражу.

Мама спасенного ребенка позже, выражая слова благодарности, говорила, что многие слышали крик о помощи, но просто проходили мимо.

Ольга Сурикова