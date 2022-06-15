Севастопольскую Студенческую регбийную лигу будет тренировать серебряный призер Чемпионата СССР

В Севастополе активно развивается вполне традиционный для России, но экзотический для Севастополя вид спорта – регби. За последние годы в нашем городе стартовало несколько достаточно крупных проектов по развитию регби, в том числе Регбийная школьная лига и Студенческая регбийная лига.

Как раз в студенческий проект пришел новый тренер – Руслан Хасенович Адылов, серебряный призер Чемпионата СССР и мастер спорта по регби. Наш корреспондент по общался с ним, чтобы выяснить, как будет развиваться регби в Севастополе.

Руслан Хасенович, чтобы севастопольские регбисты вас лучше знали расскажите о себе, как начинали свой спортивный путь, где играли?

Я в 14 лет поехал в Зеленоград, это где-то в 1980 году, где, к слову до сих пор проходят соревнования. Оттуда начался мой путь.

Так как я из Алматы, из Казахстана, то играл за «СКА-Алмата». В свое время за эту команду занимал второе место в Советском Союзе и выигрывал Кубок Советского Союза. Стал мастером спорта Советского Союза по регби.

Это сборная была команда или может команда предприятия?

В Казахстане в то время это была одна профессиональная команда, за которую играли военнослужащие.

Наверняка вашими соперниками были команды из Красноярска и в то время?

С Красноярском мы очень сильно «воевали», то они впереди, то мы впереди. В 1991 году они стали чемпионами, а мы заняли второе место. К слову, в то время, когда я играл за СКА, за красноярскую команду играл Александр Юрьевич Первухин, знаменитый тренер, тренирующий сейчас сильнейшие российские команды. Потом Союз развалился, Красноярск продолжал играть, а наша команда разъехалась. Часть игроков и я поехали играть за Самару. До 1994 года играли за ЦСК ВВС (Самара).

За самарское ЦСК удалось достичь каких-нибудь высот?

Мы сначала играли в первой лиге, поскольку команда только формировалась. Вышли в высшую лигу, но потом произошла неприятная история, с несколькими игроками, которые на выезде решили остаться в Австралии. После чего команду, как проект вооруженных сил, расформировали.

После этого вы покончили с регби?

Нет. Я приехал обратно в Казахстан и тренировал детей, девочек и вел студенческие команды.

А как сейчас в Казахстане с регби, оно развивается?

В Казахстане сейчас есть федерация регби, в высшей лиге играет около 10 команд, а женских, по-моему, 6. К вопросу о достижениях. В Астане в свое время была команда, занимавшая последние места. Мне предложили ее потренировать и даже пообещали дать квартиру с условием, что команда должна занять призовое место. Я собрал эту команду, свозил ее на сборы в Турцию, где поиграли с российскими командами. Однако, несмотря на то, что мои ребята сильно «наполучали» от российских команд в спортивном смысле, в итоге наша команда в чемпионате взяла почетное третье место.

Правда потом я не увидел перспективы у регби в Казахстане. В России идет развитие, здесь играют по 40 детских команд, а там по 6-7 команд. В связи с чем я принял решение попробовать себя тут.

Если говорить о развитии, то как вы видите развитие регби в Севастополе?

К примеру, в Англии регбийный стадион есть почти в каждой школе, там этому спорту уделяют большое внимание. И это дает свои плоды. Там полные стадионы болельщиков и этот вид спорта очень популярен. Нельзя сказать, что людям не интересно регби. Оно интересно и популярно. То есть первоначально нужно приходить в школы и популяризировать регби там.

Приятно, что в Севастополе пошли по этому пути и в школах оно активно развивается. В этом направлении отчетливо видна работа городской Федерации.

Как считаете в школах стоит развивать бесконтактный и безопасный регби или все-таки стоит сразу преподавать классический вариант?

Я думаю важно, чтобы дети знали, что такое регби. Можно для популяризации использовать все виды: до касания или бесконтактное не принципиально. До 13 -14 лет у детей костные ткани очень хрупкие, поэтому до этого возраста можно использовать более безопасные и менее контактные формы.

А как насчет развития профессионального регби, что нужно там?

Чтобы сделать хорошую профессиональную команду нужны прежде всего вложения средств. Даже если брать по минимуму, то необходимо платить тренерам и игрокам. Сейчас везде важна материальная заинтересованность. Однако, оплата проезда и проживания на выездные мероприятия для спортсменов или компенсация экипировки тоже является хорошим подспорьем для энтузиастов. Например, для студенческих команд.

А важно ли развитие спортивных школ и отделений регби в них?

Конечно, любые формы развития детского регби важны. Я с 14 лет пришел в регби. Мне сейчас 56 лет, я уходил в бизнес и зарплату получал больше, но я все-равно вернулся в регби. Потому что я люблю этот вид спорта, мне нравится им заниматься, я люблю видеть результаты. Я сюда приехал, чтобы сделать хорошую команду у вас, в Севастополе.

Какие планы на студенческую лигу у вас?

Во-первых, набор, как можно большего количества человек, которые будут постоянно тренироваться. Через год хотелось бы основным составом попасть в федеральную лигу. Далее в высшую лигу. Надо к этому стремится, нужно ставить амбициозные цели. Я вижу, в Севастополе очень много потенциала, причем и в детском, и студенческом направлениях.

Беседовал Дмитрий Островский