В Крыму рассказали причину подорожания яиц

Ценник на яйцо зависит от цен на ГСМ, различных добавок для кур, от закупки и транспортировки с материка и недостатка собственных ферм в Крыму, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель Ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Карпов.

Единственная мера, которая позволит временно сдерживать рост стоимости на этот продукт – это договоренность, которую удалось достичь властям полуострова с розничными торговыми сетями. Продавать товар они будут по той же оптовой цене, что и получили.

«Максимум чего удалось добиться – договориться с крупной розницей, что работать они будут в ноль. То есть, продавать товар по той же оптовой цене, что и получили. Это не совсем удачный вариант, потому что это как раз те торговые организации, которые работают вчистую, вбелую. Но они согласились, что эту группу товаров он будут продавать без наценки», — рассказал Сергей Карпов.