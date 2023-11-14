«ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы», — говорится в сообщении.

Территориальные органы ФАС «направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию». На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность установления оптово-отпускных цен, работа в этом направлении уже ведется в регионах.