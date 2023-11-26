Ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников на Москву

«На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На видео момент попадания беспилотника в многоэтажку в Туле.

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В результате взрыва пострадали три человека. Один из них 44 летний мужчина, который жил на 12 этаже. Осколок стекла попал ему в ногу. Также порезы получили еще две женщины.