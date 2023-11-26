В Севастополе и Крыму 27 ноября объявлено выходным днем из-за урагана

В Севастополе 27 ноября объявлен нерабочим для работников учреждений соц.сферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Исключение составят работники медицинских учреждений и оперативных служб.
Работодателям и ВУЗам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников.
При этом в садах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители вынуждены будут выйти на работу.
В Крыму также понедельник объявлен выходным днем.