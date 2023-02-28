В Крыму проверяют перинатальный центр после смерти новорожденного

Следователи Симферополя проводят проверку по факту смерти новорожденного в перинатальном центре клинической больницы им. Н.А. Семашко. А также будет проверена информация, опубликованная родственниками в соцсетях.

Следкомом региона отмечается, что 25 февраля поступило сообщение по факту смерти в перинатальном центре новорожденной девочки.

«По предварительной информации, 24 февраля 2023 года в Перинатальный центр была доставлена женщина 1989 года рождения с предвестниками родов, у которой на следующий день родился мертвый ребенок», — отмечается прокуратурой Республики.

Проверка ведомства коснется и того, как оказывалась женщинам медицинская помощь во время беременности, родов, в послеродовой период, а также затронет и медпомощь новорожденным детям.

В соцсетях Крыма появилась информация о том, родители не знают, где тело ребенка, его им так и не передали.

При этом пресс-служба Следкома уточнила, что следователи уже побывали на месте происшествия и изъяли копии медицинских документов, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза тела ребенка в экспертном учреждении. Кроме того, следователи встретились с родственниками роженицы, выслушали их доводы и рассказали о том, как будет проводиться проверка.

«Смерть доношенного плода женского пола наступила в ходе родоразрешения, имеется предварительный медицинский диагноз», — подчеркивается пресс-службой.

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Ольга Сурикова