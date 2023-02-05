В Крыму роды дома закончились смертью новорожденного

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении жительницы поселка Ленино, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности при родах своему ребенку.

Женщина приняла решение организовать свои роды на дому, обратившись к помощи компаньонки. От квалифицированной помощи врачей и госпитализации в больницу она отказалась, пренебрегла показаниями акушеров, зная об опасных противопоказаниях.

«В результате родоразрешения на дому при поддержке компаньонки, не обладающей медобразованием и не имеющей такового опыта, на свет появился мальчик, который спустя минуты скончался из-за отсутствия квалифицированной медпомощи», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства сотрудничества роженицы и компаньонки, назначены судебно-медицинские экспертизы.

На роженицу уже заведено уголовное дело.

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Ольга Сурикова