В Крыму продлили запреты на корпоративы и развлечения в ТЦ до весны

Ограничения касаются и гостиниц, и санаториев, и спа-центров

В Крыму еще на месяц продлили действие запрета на проведение корпоративных мероприятий и работу развлекательных комплексов в торговых центрах. Соответствующий указ главы Республики Крым Сергея Аксёнова опубликован на сайте правительства РК.

«Так, в документе указано, что запрет на проведение корпоративных мероприятий, банкетов и прочих торжеств, в том числе на территории гостиниц, санаториев, спа-центров и других средств размещения продлен до 1 марта 2021 года», – сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Помимо этого, до 1 марта продлено ограничение в 30% на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах, а также на количество участников экскурсионных групп.

Напомним, в Севастополе также введены антиковидные ограничения, губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил их до 1 февраля.