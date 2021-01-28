Где в Севастополе не будет света сегодня

Два села и Корабелка с 9 утра останутся без света

Сегодня, 28 января, в сёлах Орлиное и Верхнесадовое ограничат электроснабжение для обеспечения безопасности во время проведения ремонтных работ на объектах энергосети, говорится на сайте «Севастопольэнерго».

Читайте также: В сети «гуляет» видео взрыва на подстанции в Ялте

28 января не будет света также и в городской черте. Отключат электроэнергию с 09:00 по следующим адресам:

улица Багрия 62-66, 57-67, 75/6, 75/7, 75/8, 85;

улица Коли Пищенко 2-16;

улица Тарутинская 34, 36, 56-А, 58-А, 51-57;

улица Бирюлева 47, 49

улица Дубинина 2;

улица Инкерманская 2-8, 12-16, 7, 11;

улица Коли Пищенко 17-А, 20-А, 22.

На сайте энергопоставляющей компании говорится, что возобновить подачу электроснабжения планируют к 17:00. Возможно ремонтные работы будут завершены немного раньше.