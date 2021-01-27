Севастополь прошел отборочный тур ТопБЛОГ

Севастополь вошел в шорт-лист регионов-участников блог-тура «Россия – страна возможностей»

Пользователи социальных сетей выбрали шорт-лист регионов, в которые могут отправиться самые успешные участники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и блогеры-миллионники. Севастополь попал в этот список, передает пресс-служба правительства города.

Окончательные результаты будут объявлены уже в конце февраля.

Блог-тур «Россия – страна возможностей» станет финальным этапом проекта «ТопБЛОГ». Он пройдет летом 2021 года.

В шорт-лист участников вошли 15 регионов России. Из них выберут 5 победителей.

«Именно о них начинающие и действующие блогеры снимут фильмы, расскажут о традициях, людях, природе и истории этих территорий», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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Севастополь набрал 9,5 тысяч голосов и возглавил список в номинации «Субъекты РФ с численностью населения до 500 тысяч». Помимо него в шорт-лист этой категории вошли Республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Республика Алтай.

До 15 февраля претендентам на победу необходимо заполнить заявку, подтверждающую их намерение участвовать в дальнейшей борьбе.

Регистрация на участие в «ТопБЛОГ» проходит до 5 февраля 2021 года на официальном сайте: www.topblog2020.ru.

Ольга Сурикова