В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Республике Крым «желтый» уровень террористической опасности будет действовать до 20:00 25 июля 2022 года.

Как и ранее, решение главы Республики Крым Сергея Аксёнова обусловлено необходимостью обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность региона.

«Желтый» уровень опасности продлен на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Кроме этого, особый режим действует и на объектах Минтранса, ЖКХ, министерств промышленной политики Республики Крым, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации. Сергей Аксёнов подчеркнул, что силовики и органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе.

Напомним, решение о введении режима высокого («желтого») уровня террористической опасности было принято крымскими властями 11 апреля.