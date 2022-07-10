Украина отключила Запорожскую область от газа

Идут по пути поведения с Крымом

Украина 9 июля отключила Запорожскую область от газоснабжения. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий у себя в Telegram.

«Сегодня жители Запорожской области остались без газа. Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида, — отключая людям воду, газ, электричество», — написал Балицкий.

Он добавил, что власти региона обратились к правительству России с просьбой оказать помощь в чрезвычайной ситуации – прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения.

Напомним, открыто пассажирское сообщение между Крымом, Херсоном и Запорожьем.

Ольга Сурикова