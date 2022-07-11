Ограничение полетов из Симферополя продлено до 18 июля

Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 18 июля 2022 года, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании.

Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта Симферополь в разделе пресс-центр.

Как известно, ограничения распространяются на 11 воздушных ворот: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Об этом сообщила Росавиация.

Напомним, ограничения на полеты в южных аэропортах России был введен 24 февраля после начала спецоперации в Украине.

Дмитрий Островский