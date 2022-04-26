Ставку на льготную ипотеку снизят до 9%

Ставка льготной ипотеки для нового строительства будет снижена с 12 до 9 %. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил заместитель министра строительства Никита Стасишин, сообщает ТАСС.

Ставку снизят в связи с поручением президента РФ Владимира Путина. Это касается всех категорий граждан, желающих приобрести жилье на этапах стройки в любом регионе России. Также на прошлой неделе в Минстрое говорили, что действие программы могут расширить на возводимые хозяйственным способом частные дома.

Срок действия программы – до 1 июля текущего года, но ее планируется продлить до конца 2022 года. Предельная сумма кредита в Московском и Петербургском регионах – 12 млн рублей, в остальных субъектах РФ – 6 млн рублей. В этом году российские банки могут выдать льготных ипотек на 2 трлн рублей, заявляла на предыдущей неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Напомним, в Севастополе за первые месяцы 2022 года рост цены квартиры на вторичном рынке составил порядка 9 %, усредненная цена квадратного метра в городе составляет 157, 1 тыс. руб., а средняя квартира стоит около 8, 7 млн. руб. – это четвертое место после Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга.

Дмитрий Островский