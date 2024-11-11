В Крыму при столкновении с автобусом погиб велосипедист

Прокуратура Республики Крым контролирует установление обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия с автобусом в Джанкойском районе.

По предварительной информации, сегодня, 11 ноября автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту «Джанкой-Вольное» по автодороге Ростов-на-Дону-Мариуполь-Мелитополь-Симферополь, сбил велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

В автобусе находилось 30 пассажиров.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в прокуратуре Крыма.

Напомним, недавно в Крыму произошло трагическое ДТП, в котором погибли четверо подростков.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова