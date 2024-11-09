Скончался подросток, выживший во время ДТП в Нижнегорском районе

Подросток, выживший после наезда легковушки на квадроцикл в Нижнегорском районе, скончался в больнице.
Как уже сообщалось, 27 октября около 23:00 28-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия», двигаясь по автодороге Нижнегорский-Белогорск, вблизи с. Косточковка ехал на скорости и столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом.
Двое ребят на питбайках, и их друг — пассажир квадроцикла — погибли. Парень, который был за рулем квадроцикла, получил серьезные травмы, его госпитализировали. Врачи боролись за жизнь мальчика больше недели. Сегодня стало известно, что спасти его не удалось.
«К сожалению, не смотря на оказание медицинской помощи, пострадавший умер в медицинской организации», — сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Доклад о расследовании ДТП с подростками в Крыму потребовал предоставить глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.
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Ольга Сурикова