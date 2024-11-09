Скончался подросток, выживший во время ДТП в Нижнегорском районе

Двое ребят на питбайках, и их друг — пассажир квадроцикла — погибли. Парень, который был за рулем квадроцикла, получил серьезные травмы, его госпитализировали. Врачи боролись за жизнь мальчика больше недели. Сегодня стало известно, что спасти его не удалось.