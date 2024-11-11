Севастопольский полицейский награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения»

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил старшего дознавателя УМВД России по Севастополю майора полиции Дмитрия Помазана.

В августе текущего года, находясь на отдыхе с семьей на пляже в пригороде Феодосии, Дмитрий Помазан услышал крики о помощи и увидел в воде подростка – он пытался удержать на плаву своего дедушку, который потерял сознание.

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«Дмитрий бросился на помощь. За доли секунды он оказался рядом с мальчиком. Майор полиции обхватил пожилого мужчину за грудь и вместе с ним поплыл к берегу. На суше пострадавшему оказали экстренную помощь, после чего мужчина пришел в себя», – отметили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

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Ольга Сурикова