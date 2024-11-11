ФАС не нашла нарушений в размещении символа Севастополя на водке

Крымское межрегиональное управление ФАС России отказало в возбуждении дела против компании, разместившей на этикетке водки изображение Памятника затопленным кораблям.

Само ведомство не выявило нарушений закона. И информацию перенаправило в Севнаследие «для рассмотрения в пределах компетенции», такой ответ был получен на запрос телеканала «Первый Севастопольский».

Отметим, недавно на полках севастопольских магазинов появилась водка с изображением легендарного памятника Севастополя. Возмущенные жители города начали обращаться в разные инстанции.

Ольга Сурикова

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