В Крыму предложили аналог «Евровидения» проводить в Ялте

Здесь зажглось много звёзд

Мэр Ялты Янина Павленко поддержала идею учредить аналог «Евровидения» и провести его в Крыму. Об этом она написала в своем Telegram.

«Приглашаю в Ялту!!! Эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады!!!» — заявила мэр.

Павленко подчеркнула, что это должен быть честный, международный конкурс, вне политики.

Таким, добавила она, задумывалось Евровидение», но оно таким перестало быть.

Напомним, в этом году Россию отстранили от участия в «Евровидение» из-за проведения военной спецоперации. Победу в конкурсе одержала Украина.

Ольга Сурикова

Фото:smartik. ru