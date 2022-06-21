Политика

В Крыму предложили аналог «Евровидения» проводить в Ялте

21-06-2022
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Здесь зажглось много звёзд 

 

Мэр Ялты Янина Павленко поддержала идею учредить аналог «Евровидения» и провести его в Крыму. Об этом она написала в своем Telegram. 

«Приглашаю в Ялту!!! Эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады!!!» — заявила мэр. 

Павленко подчеркнула, что это должен быть честный, международный конкурс, вне политики. 

Таким, добавила она, задумывалось Евровидение», но оно таким перестало быть.

Напомним, в этом году  Россию отстранили от участия в «Евровидение» из-за проведения военной спецоперации. Победу в конкурсе одержала Украина.

Ольга Сурикова
Фото:smartik. ru

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