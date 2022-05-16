«Евровидение-2022»: победители, скандалы, подмена результатов

Россия была не допущена на европейский конкурс

Победителем «Евровидение-2022», которое проходило в этом году в Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Украина набрала 631 бал по суммарным итогам зрительского голосования и жюри. Второе место досталось Великобритании, набравшей 466 голосов.

После своего выступления фронтмен украинской группы выступил с призывом оказать поддержку Украине. При этом, по правилам европейского музыкального конкурса, политическая агитация и заявления со сцены запрещены, однако организаторы оправдали такой поступок, назвав его «скорее как гуманитарным жестом, чем политическим».

В Украине уже начали появляться заявления, что провести в следующем году Евровидение планируется в Мариуполе, который, как известно, на сегодня находится под контролем войск ДНР и российских вооруженных сил.

Сразу же после завершения конкурса начались обвинения в нечестном подсчете голосов и подмене оценок.

Так, глава румынской делегации Юлиана Марчук, как сообщает телеканал TVR, заявила, что высшие оценки, которые выставили члены жюри от Румынии, отдали Украине вместо Молдавии.

«Результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны», — сказала она.

В результате внесенных организаторами изменений Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Также отмечается, что организаторы ссылались на какие-то технические неполадки, и максимальный балл от Азербайджана получила Великобритания, а не украинские музыканты. Грузинские представители национального жюри также рассказали, что отдали максимальный балл Украине, но в таблице с оценками 12 очков получила Британия.

Напомним, Россию в этом году исключили из списка участников Евровидения, посчитав, что участие российского исполнителя нанесет ущерб репутации конкурса.