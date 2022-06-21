Для реконструкции развязки на пятом километре изымут 45 участков земли

На сайте правительства Севастополя опубликовано оповещение о начале общественных обсуждений документации по планировке участка под транспортную развязку «Огурец».

Как сообщают в правительстве Севастополя, документацией предусмотрено изъятие 45 земельных участков и частей земельных участков для нужд города площадью 23 150 кв. м.

С проектной документацией можно ознакомиться на экспозиции проекта, проводимой в электронном виде с использованием информационной системы (раздел «Общественные обсуждения» на сайте dag.sev.gov.ru). Дата открытия экспозиции – 27.06.2022.

Срок проведения экспозиции проекта: 14 дней. Посещение экспозиции на сайте возможно круглосуточно.

Наполним, Севастополю дополнительно выделено 450 млн рублей на ремонт дорог межмуниципального и местного значения.

Дмитрий Островский