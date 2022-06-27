В Крыму пострадавшим от потопов выплатят по 10 тысяч рублей

По аналогии с прошлым годом

В Крыму каждому человеку, пострадавшему от последних подтоплений, выплатят по 10 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер-министр финансов республики Ирина Кивико, передает «Крыминформ».

«В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым, каждому члену семьи, пострадавшему из-за подтоплений, выплатят по 10 тысяч рублей. Кроме этого, на данный момент депутаты сельского совета Доброго проводят обход по пострадавшим из-за ливней домовладениям и формируют акты описи пострадавшего имущества», – сообщила Кивико.

Отмечается, что по аналогии с ситуацией в прошлом году, за полностью утраченное имущество будет положена выплата 100 тысяч рублей, за частично утраченное – 50 тысяч рублей.

«В настоящее время эта работа уже началась в Добром. В Перевальное еще комиссия не дошла, так как стихия настигла населенный пункт только сегодня утром. Однако в ближайшее время комиссия начнет здесь работу и будут выплачены все компенсации пострадавшим лицам», – пообещала Кивико.

Напомним, в Крыму объявлена ЧС межмуниципального характера. Идет эвакуация людей из подтопленных районов.

Ольга Сурикова