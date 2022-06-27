Севастопольский суд постановил снести недостроенную многоэтажку в центре

Восьмиэтажка на берегу моря

Арбитражный суд Севастополя вынес решение о сносе многоэтажке в центре города, на улице Лермонтова,1. Как альтернативное решение предлагается уменьшить количество этажей в доме до разрешенных в исторической части. Об этом рассказала вице-губернатор Светлана Пирогова в своем Telegram.

Она упомянула, что резонансное дело по борьбе со строительством многоэтажки на улице Лермонтова длится с 2019 года. Тогда правительством города в суд было подано заявление об обязании потребительского жилищного кооператива «Лермонтова, 1» за свой счет привести недостроенный объект в соответствии с требованиями об ограничении этажности объектов в исторически сложившейся центральной части города.

«Суд длился три года, было несколько судебных экспертиз, инициированных юристами Правительства. И вот, в итоге на прошлой неделе Арбитражный суд Севастополя вынес решение в пользу Правительства Севастополя, обязав кооператив выполнить одно из условий: либо за свой счет снести восьмиэтажный самострой, либо привести объект в соответствие с требованиями этажности», — отметила виц-губернатор.

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Она добавила, что в случае невыполнения собственником данных требований правительство будет иметь право самостоятельно реализовать одно из данных условий.

Ольга Сурикова