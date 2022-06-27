В Белогорске из-за подтопления эвакуируют детей из дома-интерната

95 человек будет размещено во временные пункты размещения

В Крыму в связи с ухудшением погодных условий и непрекращающемся ливне начались подтопления, в том числе Белогорского района, стал вопрос с эвакуацией детей из Белогорского интерната. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он отметил, что осмотрел гидротехнические сооружения дамбы Симферопольского водохранилища. По его словам, придется проводить сброс воды из Симферопольского водохранилища, что приведет к поднятию воды в Салгире на 10 сантиметров.

«В связи с этим жители потенциальных зон подтопления в Симферопольском районе и городе Симферополе должны быть своевременно проинформированы и предупреждены о возможных последствиях. Все службы сейчас задействованы для оценки рисков подтоплений», — заявил он.

Также, добавил Аксенов, из проблемного Белогорского региона будут эвакуированы воспитанники интерната.

«Подтапливает сейчас Белогорский (сам Белогорск, Головановка) и Симферопольский районы (Перевальное, Заречное). Сейчас будет идти эвакуация детей из Белогорского интерната – там забор снесло», – рассказала глава республики.

В Белогорской администрации уточнили, что сейчас проходит эвакуация детей из ГБУ Республики Крым «Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов». «Эвакуация проходит в штатном режиме. В настоящее время эвакуировано 53 ребенка, осталось эвакуировать — 42 ребенка. 72 ребенка будут направлены в Евпаторию, остальные дети — в детское отделение ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница», — сказано в официальном сообщении администрации.

Граждане из подтопленных домов доставляются в пункт временного размещения в МБОУ «Школа-лицей № 2» Белогорска.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе объявлена чрезвычайная ситуация межмуниципального характера.

Ольга Сурикова

Фото: Сергей Аксенов/Telegram