В Крыму посчитали, сколько туристов посетили регион за майские праздники

Вырос спрос на ж/д сообщение

Крым за время майских праздников посетили более 330 тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.

«Количество туристов, посетивших Республику Крым в период майских праздников с 29 апреля по 10 мая 2022 года включительно, составило более 333 тысяч человек, что на 10% выше уровня допандемийного 2019 года», – говорится в сообщении, пишет «Крыминформ».

По данным министерства, произошло увеличение потока туристов, которые прибыли железнодорожным транспортом. Показатель увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больная часть прибыла на полуостров автомобильным транспортом.

В период майских праздников туристов принимали более 500 средств размещения.

Бронирование летнего отдыха в Крыму остается на уровне прошлого года, добавили в минтуризма.

Напомним, в связи с проведением специальной военной операции на Украине в Крыму введен запрет на полеты.

Ольга Сурикова