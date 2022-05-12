В Севастополе похоронили трех военных, погибших на Украине

Двое прошли Сирию

В Севастополе 11 мая простились сразу с тремя военнослужащими: Дмитрием Тырновым, Максимом Аляевым и Максимом Куликом.

Дмитрий Александрович Тырнов — родился в Липецке. Капитан-лейтенант, разведчик. Окончил Суворовское военное училище и Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. Участвовал в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики.

Максим Григорьевич Аляев рядовой, разведчик. Участвовал в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики.

Оба погибли при обеспечении выполнения боевых задач во время специальной военной операции.

Максим Николаевич Кулик родился в Севастополе. Старший мичман, старший техник радиотехнической роты 77 района наблюдения Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Погиб при выполнении задач радиотехнического обеспечения при проведении специальной военной операции.

«Я выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Скорблю.

Севастополь гордится своими защитниками», — написал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова