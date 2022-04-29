Как дорого обойдется отдых в Крыму в мае

Что может предложить Крым весной

Впереди традиционные майские выходные. Для кого-то это станет мини-отпуском, а кто-то просто готовится к коротким рабочим неделям и длинным выходным, но каждый уже присматривает места, где их провести.

Если вы рассматриваете Крым для своего отдыха, то вы, конечно же, останетесь под впечатлением от его весенней красоты. В этом году не каждый сможет себе позволить попасть на полуостров ввиду отмены авиарейсов и нехватки билетов на поезда. К тому же совмещение нескольких видов транспорта существенно увеличивает стоимость кратковременного отдыха.

Логистика

После начала военной спецоперации России на Украине самолеты перестали летать в 11 аэропортов юга России: Симферополь, Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элиста. Авиакомпаниям для перевозки пассажиров рекомендовано выбирать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Сейчас билет на самолет на одного человека (эконом) Москва-Сочи обойдется в среднем 10-11 тысяч рублей, а с 4 мая цена уже поднимается до 12-13 тысяч, цена на обратный билет также еще будет держаться на уровне 10-11 тысяч рублей. Далее можно пересесть на поезд или автобус, время в пути составит в среднем 12 часов и стоимость поездки – 2800-2900 рублей на одного путешествующего. Но билетов на поезд на 30 апреля, например, уже нет. Зато есть предложения от попутчиков, которые в принципе за те же 3 000 рублей с человека, готовы доставить вас на отдых.

Прямой поезд Москва-Севастополь идет 32,5 часа. Санкт-Петербург-Севастополь 39 часов. Билет в плацкартах стоит около 5 300 рублей. Выехать вы можете, например, 1 мая в 14:50 и прибыть в столицу Республики Крым 2 мая в 20:40. Помним, что не у всех получится отдыхать все десять дней, кто-то 4 мая должен быть на рабочем месте. Но даже из 10 дней с учетом передвижения железной дорогой 4 дня вы проведете в вагоне, в лучшем случае в приятной компании, любуясь красивыми видами в окне.

Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, комментируя туристические перспективы региона на ближайший месяц констатировала, что главной проблемой для отдыхающих станет логистика. Сейчас, по ее словам, ведутся переговоры для обеспечения дополнительного транспорта в Севастополь и Крым на период предстоящих выходных и летнего сезона.

Литовко уже неоднократно рассказывала о возможности запуска дополнительных поездов и о дополнительных вагонах к действующим составам. Также прорабатываем возможность и единого билета по рейсам до Сочи.

Владельцы гостиничного бизнеса быстро оценили обстановку и обрисовали ситуацию, что на эти праздники главными их постояльцами станут именно крымчане и жители юга России, так как из короткого отдыха тратить минимум сутки на дорогу в одну сторону, решится не каждый.

Поездка на личном автомобиле всегда выглядит беспроигрышной для майского отдыха. Так, например, для малолитражки бензин из Сочи в Севастополь обойдется в среднем в 2400 рублей, для более серьезного агрегата -4500 рублей, если учитывать цены на топливо в севастопольских АЗС – 55-56 рублей за литр.

Какие планы на отдых

В мае крымская природа по-особенному красива. Вам откроется потрясающая картина с множеством цветов и яркой зеленью. Погода будет радовать теплом, но еще не испытывать изнуряющим солнцем, но иногда даже можно будет прогуляться в летних шортах и майках.

Море в этом году из-за затяжной холодной весны вряд ли прогреется до комфортных температур для купания, но тем не менее, в это время можно отлично отдохнуть на пляже, загорая под ласковыми лучами весеннего солнца и принимая воздушные ванны.

В этом месяце еще не так много туристов, поэтому любители спокойного отдыха могут им вдоволь насладиться.

Благодаря поездкам на машине, можно будет проехаться по живописному побережью и полюбоваться чарующими пейзажами весенней природы. Выбирать можно, как горные, так и степные районы. По дороге на ЮБК есть много кафе, которые предлагают крымско-татарскую, русскую кухню на верандах с шикарным видом на море.

В это время года идет большой спрос на активные виды отдыха и пикники с шашлыками. Попробуем разобраться, какие расходы здесь ждут туристов.

И так, беседка или мангальная зона.

Оценим базу отдыха, которая располагается среди живописной природы горного Крыма, в долине Красных пещер (Кизил-Коба), недалеко от села Перевальное Симферопольского района.

Стоимость беседки из расчета на 10 человек – 3 тысячи, на 20 человек -3500р и, как вариант, на компанию около 80 человек – 5 тысяч рублей. Можно просто забронировать столик – 1500р.

При аренде беседки на озере на Мангуп-кале берут с человека – 200 рублей, аналогичная цена в среднем +100 рублей и в других местах отдыха на природе в регионе, где оплачивается отдельно каждый участник компании.

Еще есть в Крыму и бесплатные мангальные зоны, но их нужно занимать чуть ли не с 5-6 утра. Такие столики, кстати, оборудованы на Тороповой даче, в урочище Алсу, на Марсианском озере. Или вы можете взять с собой готовую еду и подстилки и разместиться в любом красивом месте на самой зеленой поляне. За это с вас точно не возьмут денег. Кроме того, на Большой Севастопольской тропе встречаются достаточно комфортные столики и лавочки, поэтому вы можете уютно перекусить прямо во время прогулки.

Если вы любите активно проводить время в ожидании шашлыка, практически каждая база отдыха предлагает конные, пешие экскурсии и прогулки, джип-туры, рыбную ловлю.

Конная прогулка в среднем стоит 800-1000 рублей с человека в час. Квадроциклы – двухместный – 2 тысячи рублей в час. Джип-тур обойдется также.

Любителям рыбалки предлагают оплатить услугу за тысячу рублей, в эту стоимость входит 3 кг наловленной рыбы, далее – 250 рублей за кг карасей, за белого амура – 400 рублей, за крупную рыбу свыше 5 кг – 500 рублей. Аренда удочки 300 рублей. Это цены базы отдыха «Коба-Чаир».

Но Крым и Севастополь это не только про мангал, здесь есть множество самобытных музеев, дворцов, Ялтинский зоопарк, парк львов «Тайган» в Белогорске, пещеры, водопады, викинг парк «Сказочная долина Кизил Коба», монастыри в скалах, знаменитое плато Ай-Петри.

Нельзя забывать и о событийном туризме. К 9 мая во всех городах полуострова будут проходить мероприятия, приуроченные к Дню Победы в Великой Отечественной войне. Военные парады пройдут в Севастополе, Симферополе и Керчи. Посмотреть репетиции, которые являются не менее зрелищными военными шествиями и демонстрациями военной мощи, можно будет 3 и 5 мая. После завершения официального прохождения войск начнутся концерты, будет работать полевая кухня, то есть все желающие смогут погрузиться в атмосферу военного времени. Вечером небо озарится праздничными салютами.

Снять жилье

Перечисленные виды отдыха интересны и актуальны, как для жителей Крыма и Севастополя, так и для приезжих. И понятно, что необходимо при этом рассматривать вопрос с жильем.

С марта-апреля все возможные рекламные площадки пестрят предложениями и анонсами скидок в крупных отелях для жителей Крыма и юга России. В этом году заполняемость официальных мест размещения в Севастополе прогнозируется на уровне 25%, тогда как в прошлом сезоне показатель был на уровне 90%.

При этом в течение этой неделе бронирование активизировалось. Средняя стоимость номера в комфортабельном отеле в Севастополе или ЮБК стоит около 10 тысяч рублей в сутки (есть, естественно, и дороже).

И бюджетных вариантов уже нет. Номер в гостинице по проще за сутки будет стоит около 6,500 -7 тысяч рублей, но, как правило, минимальная бронь 3 дня.

Повышенный спрос традиционно на базы отдыха. Снять домик на четырех человек стоит 4500 рублей или на две семьи 7-9 тысяч. Но здесь уже трудно найти свободные места. На праздники все забронировано. Провести несколько дней в живописном уголке, рядом с озером, баней, забыв о пробках, дорогах, офисе любят и местные, а они то знают, где лучшие для этого места и с ними трудно тягаться в скорости бронирования.

Зато появляется большой выбор сдачи квартир посуточно. Хозяева активно выселяют на лето своих арендаторов и готовятся зарабатывать на отдыхающих. Снять жилье в мае еще можно за 1,5-2 тысячи рублей в сутки за однокомнатную квартиру. Предложения покомфортнее стоят 2,5-3 тысячи рублей в сутки. Главное, не столкнуться с мошенниками.

И так, как провести выходные, выбор остается за каждым самостоятельно. Главное помнить, что время неумолимо бежит, уже через пару дней 1 мая. Если вы проведете свои выходные в Крыму, кроме отличных впечатлений, его воздух и климат еще и принесут пользу вашему организму. Приятного отдыха!

Ольга Сурикова