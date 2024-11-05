Из Севастополя за этот год официально выбыло 15 тысяч жителей

Сегодня в ходе сессии Заксобрания было сообщено, что примерно 100 тысяч проживающих в Севастополе не застрахованы в местной страховой компании. То есть местная медицина недополучает около 20% за лечение пациентов прибывших из других регионов России.

Как отметила директор Территориального фонда обязательного медстрахования Татьяна Гроздова, это значительные потери для бюджета фонда. И этот вопрос поднимается с 2014 года. Сейчас законодательство не обязывается получать медстраховку в регионе пребывания.

«Вторая проблема: жители новых территорий. Они с удовольствием приезжают сюда, застраховываются, получают медицинскую помощь, потом они перестраховываются и уезжают», — отметила Гроздова.

По ее данным, всего из Севастополя в этом году выбыло 15 тысяч человек, из них из новых территорий около двух тысяч человек. Количество застрахованных жителей на 1 января 2024 года составляет 474 519 человек.

В ходе сессии бюджет фонда принят в размере 10,3 млрд рублей. Субвенция федерального фонда составит 10,3 млрд рублей. Расходы распланированы на эту сумму.

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Ольга Сурикова