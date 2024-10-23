В Судаке подросток погиб в трансформаторной подстанции

Трагедия произошла 22 октября в селе Переваловка под Судаком. 17 летний парень забрался в помещение трансформаторной подстанции, которая была не заперта.

Он получил множественные электротравмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следкомом будет дана оценка действиям специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности при эксплуатации подстанции, сообщили в региональном управлении ведомства.

Напомним, в Евпатории на территорию стройки «Дом Пионеров», где не были установлены защитные ограждения, проник 13-летней мальчик. Он упал с высоты сооружения и от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова