В Судаке подросток погиб в трансформаторной подстанции

Трагедия произошла 22 октября в селе Переваловка под Судаком. 17 летний парень забрался в помещение трансформаторной подстанции, которая была не заперта.
Он получил множественные электротравмы, несовместимые с жизнью.
Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Следкомом будет дана оценка действиям специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности при эксплуатации подстанции, сообщили в региональном управлении ведомства.
Напомним, в Евпатории на территорию стройки «Дом Пионеров», где не были установлены защитные ограждения, проник 13-летней мальчик. Он упал с высоты сооружения и от полученных травм скончался на месте происшествия.
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Ольга Сурикова