В Севастополе ввели в эксплуатацию проблемный дом на Острякова,3

Более 20 лет люди ждали этого момента

В Севастополе на проспекте Генерала Острякова,3, введен в эксплуатацию жилой дом, в котором более двадцати лет люди не могли получить оплаченные квартиры. Он превратился в памятник долгостроя «украинского периода», написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

Многоэтажка была спроектирована на 72 квартиры. К началу 2009 году строительство дома полностью остановилось. И только несколько лет назад он стал рассматриваться на заседании комиссии по проблемным домам.

На протяжении 20 лет заложниками были 44 человека, которые вложили свои деньги и не получили жилье.

«По моему поручению правительство Севастополя взяло вопрос под свой контроль. Дом был включен в федеральный перечень проблемных домов. Застройщик начинал процедуру банкротства, мы помогли эту процедуру остановить и помочь дооформить все документы. Справились с этим за 1 год. Скоро люди получат ключи от своих квартир», — обрадовал будущих новоселов глава города.

Напомним, в 2021 году были введены в эксплуатацию еще два проблемных дома, строительство которых было начато еще при Украине: дом на улице Братьев Манганари, 26, и на улице Вакуленчука, 28.

Ольга Сурикова