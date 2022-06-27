На этой неделе в Севастополь вернется жара

Дожди отступят

Сегодня, 27 июня, в Севастополе облачно с прояснениями.

Ночью, днем дождь, гроза.

Ветер северо-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 23…25°.

Во вторник, 28 июня, облачно с прояснениями.

Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18, днем 24…26°.

В среду, 29 июня, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 25…27°.

А, начиная с четверга, 30 июня, дождь прекратится. Температура начнет снова подниматься до 27-30°.

На выходных, 2-3 июля, ожидается солнечная, почти безветренная погода.

Столбик термометра поднимется до 28°.