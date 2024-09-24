В Крыму пенсионерка спустя 25 лет ответит за убийство двух внуков

В Симферополе задержали 77-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве двух своих внуков, которое она совершила 25 лет назад.

Женщина обратилась за восстановлением паспорта, пояснив, что потеряла его при неизвестных обстоятельствах. Однако оказалось, что она находится в розыске за убийство с 1999 года.

В 2001 году, когда подозреваемую искали, в Иркутске было найдено тело женщины, похожей по описанию на разыскиваемую. Ее ошибочно опознали как убийцу и расследование было прекращено. Однако, генетическая экспертиза показала, что «потерявшая» паспорт бабушка и разыскиваемая — это одно лицо.

Женщину доставили в Иркутск и возобновили расследование убийства детей.

Читайте также: Крымчанина будут судить за убийство 25-летней давности

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города