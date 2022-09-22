Крымчанина будут судить за убийство 25-летней давности

Прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что вечером 1 января 1996 года обвиняемый пришел домой к своему знакомому, где они стали распивать спиртные напитки. В ходе распития между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой обвиняемый избил хозяина дома, нанеся ему несколько ударов руками и ногами в область головы и тела. От полученных травм мужчина через некоторое время скончался, сообщает пресс-служба Следкома.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый скрылся с места происшествия, а впоследствии уехал в Красноярский край.

В 2022 году он был задержан правоохранительными органами.

После чего он был доставлен в Республику Крым для проведения следственных действий.

В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Следственным управлением Севастополя доказана причастность местного жителя, 1981 года рождения к изнасилованию и убийству, произошедшему в 2007 году.

Ольга Сурикова