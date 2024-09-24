На Камышовом шоссе начнут исчезать светофоры

Севастопольцы пожаловались, что на Камышовом шоссе даже при завершении строительства надземных переходов по-прежнему действуют ограничения скорости.

Отвечая на данный вопрос во время прямого эфира, директор департамента транспорта Севастополя Станислав Таматаев отметил, что в ближайшее время на шоссе будут демонтироваться светофоры, но будет действовать ограничение скорости в 60 км\ч.

Тамаев сообщил, что в конце июня-начале июля введены в эксплуатацию три надземных перехода. Но была его загвоздка в введении в эксплуатацию здесь лифтов для маломобильных групп населения. Сейчас эксплуатирующая организация готова уже их принять и содержать. А значит надземный переход заработает на «полную мощность».

«На этой неделе на четвертой километре приступим к демонтажу светофорного объекта и демаркировки пешеходного перехода. Затем поэтапно приступим на 6й км, 7 км. Что касается скоростного режима, я не думаю, что поменяется, потому что 60 км/ч — это максимально допустимый для города, он так и останется», — пояснил глава дептранса.

Напомним, еще с начала года автомобилисты обращаются с просьбой отключить светофоры на Камышовом шоссе.

Ольга Сурикова

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