Прокуратура Севастополя требует отремонтировать системы автоматического полива в Динопарке

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку исполнения требований федерального законодательства при содержании и благоустройстве Рыбацкого сквера на ул. Павла Корчагина, более известного как Динопарк.

В ходе осмотра территории парка установлено, что имеющаяся система автоматического полива длительное время не функционирует. Ремонт, замена либо демонтаж ее неисправных элементов не производится. Полив зеленых насаждений парка осуществляется силами ГБУ «Парки и скверы» вручную.

Прокуратура через суд потребовала восстановить систему автоматического полива, а горхоз профинансировать данные мероприятия, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Иск прокурора находится на рассмотрении Ленинского районного суда Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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