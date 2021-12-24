В Крыму отсутствует ажиотаж на бронирование в Новогодние дни

Главные отдыхающие — это сами крымчане

В этом году крымские отельеры жалуются на низкое бронирование в зимние праздники. В прошлые годы спрос был выше, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский поясняет невысокое количество заявок в крымские официальные места размещения открытыми границами в связи с улучшением коронавирусной ситуации.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей также подтвердил отсутствие ажиотажа. «Один из объектов, который входит в ассоциацию, имеет 60-70% загрузки. Но остальные практически стоят пустые, и заявок на новогодние программы очень мало, при этом, в основном запросы идут от крымчан», – сообщил он, пишет «Крыминформ».

Маковея признал, что мало крымских отелей готовы конкурировать с зарубежными курортами, а также сказывается отсутствие массовой рекламы и неконкурентоспособные цены. По его мнению, в данном случае к рекламе должны были подключиться и власти страны.

Уточняется, что минкурортов Крыма ранее сообщало, что уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах достигает 90%.

«В нескольких пятизвездочных отелях, которых в регионе всего 10, подтвердили высокую загрузку. Так, в Mriya Resort & SPA забронировано 96% номеров», – уточняет «Интерфакс».

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В прошлые новогодние праздники – с 27 декабря по 10 января – в Крыму отдохнули 239,7 тыс туристов, что на 14% выше показателя аналогичного периода 2019-2020 годов. Это был рекордный показатель.

Ольга Сурикова