Власти Ялты из-за снегопада просят отпустить людей с работы домой, а детей со школы

Ялта близка к объявлению ЧП

Ялту третий день накрывает «снежной пеленой», коммунальная техника не успевает везде вовремя очищать снег, написала в своем Facebook глава горадминистрации Янина Павленко.

Она сообщила, что сейчас на улицах задействованы 319 человек —задействованы все силы и средства, дополнительно привлечены и люди, и техника, вызвали сотрудников из отпусков, 9 единиц техники плюс машины «Крымавтодора».

Павленко добавила, что к вечеру погодные условия только ухудшаться: ожидается усиление ветра и дождь со снегом.

«В связи с такими непростыми погодными условиями существует высокий риск прекращения работы общественного транспорта в ближайшие часы! Прошу работодателей отпустить сотрудников! Сокращаем учебный процесс – отпускаем детей по домам», — обратилась глава Ялты.

В случае возникновения сложных ситуаций она порекомендовала звонить по номеру 112.

Напомним, Севастополь также уже несколько дней борется с последствиями сильных снегопадов.

Ольга Сурикова