Крым

Власти Ялты из-за снегопада просят отпустить людей с работы домой, а детей со школы

24-12-2021
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Ялта близка к объявлению ЧП
Фото: Facebook.com/ Янина Павленко
Ялту третий день накрывает «снежной пеленой», коммунальная техника не успевает везде вовремя очищать снег, написала в своем Facebook глава горадминистрации Янина Павленко.
 
Она сообщила, что сейчас на улицах задействованы 319 человек —задействованы все силы и средства, дополнительно привлечены и люди, и техника, вызвали сотрудников из отпусков, 9 единиц техники плюс машины «Крымавтодора».
 
Павленко добавила, что к вечеру погодные условия только ухудшаться: ожидается усиление ветра и дождь со снегом.
«В связи с такими непростыми погодными условиями существует высокий риск прекращения работы общественного транспорта в ближайшие часы! Прошу работодателей отпустить сотрудников! Сокращаем учебный процесс – отпускаем детей по домам», — обратилась глава Ялты.
 
В случае возникновения сложных ситуаций она порекомендовала звонить по номеру 112.
 
Напомним, Севастополь также уже несколько дней борется с последствиями сильных снегопадов.
 
Ольга Сурикова

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