Почему стоит приехать в Крым и Севастополь зимой

Теплая зима

В этом году количество туристов, посетивших Крым и Севастополь, достигло доковидного 2019 года. Желающих отдохнуть на полуострове не остановили ни qr-коды, ни ПЦР-тесты, ни сильные ливни, ни раскритикованный сервис. Пляжи были переполнены отдыхающими, даже когда купаться на ЮБК было запрещено.

Но Крым – это не только летний отдых. Погода зимой радует умеренной прохладой: температура днем от 0 до +10° С, сухо и солнечно. В этом году в декабре столбик термометра поднимался до +18-20° С, а на Новый год в Севастополе обещают синоптики до +10°С. Так что, если вы не любитель арктические холода и затяжных снегопадов, вам здесь будет вполне комфортно.

Да и климат в южной части полуострова уникален тем, что на побережье тепло, а в горах лежит снег. В это время морской воздух особенно полезен: можно прогуливаться вдоль моря, ловить рыбу или неспешно пить кофе в одном из колоритных местных кафе.

Если соскучитесь по снегу или захотите настоящих зимних развлечений, тогда отправляйтесь на Ангарский перевал, плато Чатырдага и, конечно же, Ай-Петри.

Лучшее время для экскурсий

Летом, как правило, большая часть времени уходит на водные процедуры и приобретение бронзового загара, да и долго днем не погуляешь – солнце быстро заставляет искать тенек и более прохладные места до вечера.

Зимнее время лучше всего подходит, чтобы поближе познакомиться с историей, архитектурой городов, ощутить их настоящий ритм. Вы не будете натыкаться на большие толпы туристов, сталкиваться с очередями в музеях и ощущать нехватку свободных лавочек в парках и уютных местечках. Скорее есть шанс встретить мирно прогуливающихся местных жителей, которые также наслаждаются этим временем в отсутствии большого скопления туристов. В Севастополе, который весь пропитан героической историей, памятными местами и видами, горожане с удовольствием вам расскажут о том или ином памятнике или событии. А это ведь интереснее любой экскурсии, вы посмотрите на город глазами влюбленных в него севастопольцев.

Не хотите просто гулять по городу, тогда выбирайте экскурсионные программы – в Ялте, Алуште, Бахчисарае, опять же Севастополе, можно и с выходом в море.

В это время жизнь в маленьких курортных поселках замирает: кафе, как правило, закрываются, развлечения отсутствуют, поэтому такой отдых подойдет романтикам или людям, желающим сбежать от суеты больших городов и побыть наедине.

Где остановиться в Крыму

Помимо экскурсионного отдыха, зимой в Крыму можно неплохо оздоровиться в санаторно-курортных учреждениях. В Ялту и Мисхор едут люди с заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушениями работы пищеварительной системы, органов опорно-двигательного аппарата. В Евпатории, Саках, Судаке лечат заболевания урологического и гинекологического характера, органов дыхания и эндокринной системы. Если вы переболели коронавирусом, то санаторный отдых именно то, что вам нужно, тем более, сейчас практически в каждом есть постковидные реабилитационные программы.

А самое главное – в это время цены доступнее, чем летом — в диапазоне 1500-3000 руб. в сутки.

Если вам важен оздоровительный отдых, то стоит знать, что практически все санатории ЮБК расположены в парковых зонах, например, ялтинский санаторий «Россия» находится в парке 19 века, в Гурзуфе санаторий «Гурзуфский» расположен в красивейшем старинном парке с речкой и фонтанами.

Санаторий «Ай-Петри» расположен в бывшем поместье графа Нарышкина и князей Долгоруких у подножья одноименной горы. На территории — собственный большой парк, а недалеко от санатория — канатная дорога, Алупкинский парк и Воронцовский дворец.

В центре Ялты в историческом месте города находится санаторий имени Кирова, который разместили в родовом княжеском имении. Рядом с ним — дом-музей А. П. Чехова и дом Л. Толстого, институт виноделия «Магарач» и другие интересные объекты.

Если нет необходимости в оздоровительных процедурах, то можно остановиться в одной из гостиниц или снять жилье подешевле — всегда можно арендовать квартиру или снять номер в частном пансионате.

Туры выходного дня

Но где бы вы не поселились, вы обязательно должны как можно ближе познакомиться с природой Крыма. Для этого вам даже не понадобится экскурсовод, разве что интернет, чтобы не сбиться с пути. Есть много мест, которые можно посетить за один день: водопады Джур-Джур, Учан-су, Козырек, Пещеры Чатыр-Дага, Мраморная пещера, Скельская пещера, бесчисленное количество дворцов – Ливадийский, Массандровский, Воронцовский, Ханский.

Хотим рассказать вам об одной такой прогулке, которая была совершена на День Святого Николая, 19 декабря. Погода вполне способствовала – 12-14 градусов, иногда моросил дождик, но он совершенно не останавливал и не портил настроение. Направлением были выбраны сфинксы Каралезской долины – достопримечательность, созданная самой природой.

Находятся они недалеко от поселка Залесное, практически напротив фермы «Чудо ослик». Это главной ориентир в этом путешествии. Между поселками Ходжа Сала и Танковое. Проезжая, вы будете видеть их уже с дороги.

Крымские сфинксы представляют из себя каменные изваяния, явных очертаний здесь нет, нужно включить воображение, и вы обязательно в них увидите и голову, и гордое туловище, и крылья, поднимающиеся вверх.

Дорога к вершине не сложная, и не слишком длинная, и можно подняться с одной стороны, а спустится с другой. Что мы и сделали. В походе с нами было двое детей разного возраста, дорога не составила для них труда. В среднем такая прогулка займет у вас час-полтора, а затем можно посидеть в кафе у подножия или поехать далее, например, в старинный пещерный город на на Мангуп-Кале. Природа здесь не менее живописна: озеро, горы и круглогодично работающие кафе с национальной крымско-татарской кухней.

Провести такой активный день, насладиться удивительной крымской природой, покрытой зеленью даже в декабре и получить умиротворение за кружечкой травяного чая или бокалом игристого в ожидании шашлыка, не об этом ли вы мечтаете в офисе за работой. А совсем скоро Новый год и в каждом крымском городе открываются рождественские ярмарки, праздничная суета – еще один повод правильно спланирован свой отдых.

Ольга Сурикова