В Севастополе мужчина жестоко убил щенка таксы за испорченную одежду

Сорокалетний мужчина жестоко избил своего питомца – девятимесячного щенка таксы за испорченную одежду. Позже он пришел в пивной магазин, таща на поводке бесчувственное животное, чтобы оставить там. Об этом «Севкору» сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Свидетелем этой чудовищной истории стал молодой человек, который сначала, услышав, что хозяин хочет отдать щенка отвез его в ветеринарную клинику, а затем обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили личность владельца щенка. Им оказался 40-летний гость нашего города. Мужчина рассказал полицейским, что, когда вернулся в квартиру и увидел испорченную собакой одежду, в наказание несколько раз ударил 9-месячного щенка, а затем решил отдать его продавцу пивного магазина, расположенного поблизости.

Щенок, несмотря на помощь, оказанную ему в ветеринарной клинике, погиб от травм, нанесенных хозяином.

В настоящее время по данному факту отделом дознания ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю