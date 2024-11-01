Автобусы в Казачью бухту Севастополя теперь будут ходить по фиксированному расписанию

Жители Казачьей бухты неоднократно оставляли в соцсетях жалобы на невозможность уехать, особенно в вечернее время. По их словам, автобусы вообще пропускали свое время. Они неоднократно направляли обращения с просьбой увеличить количества автобусов в их направлении.

Как сообщили «Севкору» в департаменте транспорта Севастополя, сотрудниками их ведомства проведены мероприятия по линейному контролю соблюдения расписаний движения автобусов в направлении Казачья бухта в вечернее время.

«В адрес перевозчиков направлены соответствующие предписания. По результатам проверки принято решение о переводе работы маршрутов в утреннее и вечернее время на фиксированное расписание движения, а не на интервалы движения, что упорядочить работу перевозчиков и позволит осуществлять удаленный контроль за их работой», — говорится в ответе департамента.

Также нашему изданию в Дептрансе сообщили, что в Севастополе на маршруте №107 появятся автобусы среднего класса.

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Ольга Сурикова