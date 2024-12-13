В Крыму осужден парень, который насиловал свою 10-летнюю племянницу

Житель Бахчисарайского района в 2020 году в период, когда 10-летняя племянница гостила у него в селе Ароматное, совершал в отношении нее насильственные преступления, сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Только спустя длительный период времени девочка рассказала о данных фактах маме, которая передала тревожную информацию в правоохранительные органы.

23-летний житель Бахчисарайского района признан виновным в преступлениях сексуального характера в отношении малолетней.

По приговору суда ему предстоит отбывать 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Ольга Сурикова