В Севастополе девочка спасла подругу от изнасилования

В Севастополе 40-летний гость полуострова пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Днем 29 мая 2022 года пьяный мужчина, прибывший на полуостров для заработка, на территории парка села Терновка заметил сидящими на лавочке двух 11-летних девочек. Он начал приставать к одной из них, хватал за руки и высказывать предложения непристойного содержания. Когда девочки попытались скрыться, незнакомец напал на одну из них, схватил, но получил отпор от ее подруги.

Подруга успела позвонить в полицию. Оперативники успели его задержать.

В пресс-службе Следкома рассказали, что в конце прошлого года ученицу 6-го класса школы № 59 Сабину Умерову наградили за спасение подруги Насти. Ей вручили медаль СК России «За высокую гражданственность».

Девочка рассказала, что они с подружкой прогуливались по парку, как вдруг на пути возник незнакомец. Сначала заговорил, потом предложил вместе провести время. Когда же подруги ответили отказом – начал преследовать, хватать подругу Настю.

В этот момент Сабина набросилась на развратника, оттащила его от подруги, и школьницы принялись бежать. Уже на безопасном расстоянии Сабина позвонила в службу спасения, затем привела подругу в чувства. Прибывшим стражам порядка она передала приметы нападавшего и вместе с нарядом полиции отправилась на его поиски.

Сабина, не задумываясь говорит, что если бы оказалась в подобной ситуации – вновь поступила бы так же.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю