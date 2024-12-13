Девочку-подростка избили на пляже в Крыму из-за парня

В Следкоме установили все обстоятельства, предшествующие избиению на пляже школьницы ее сверстниками. Опрошены были, как девочки, наносившие удары, так и свидетели из числа школьников.

Выяснилось, что 29 ноября три девочки 13 лет начали бить 15-летнюю знакомую. Причиной конфликта стал «юноша». Одна из школьниц, наносивших побои, уже состоит на учете в органах профилактики, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

В настоящее время следствием назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненных девочке травм.

В рамках уголовного дела будут изучены иные аналогичные видеозаписи, появившиеся в соцсетях после огласки данного факта. Всем им, а также работе сотрудников органов профилактики, будет дана тщательная правовая оценка.

Напомним, что в соцсетях появилось видео, на котором школьники на пляже в городе Щелкино применяли насилие к сверстнице, сопровождая издевательства снятием на мобильный телефон. Следком начал проверку.

Ольга Сурикова