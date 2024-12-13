СевТЮЗ открывает новую сценическую площадку спектаклем «Золотой ключик»

Новое здание театра —бывший кинотеатр «Океан»— находится на улице Правды, 13. Оно было построено в 1972 году, кинотеатр проработал 20 лет и был заброшен. Чтобы сюда мог въехать театр, был сделан капитальный ремонт, оборудовали гримёрные для артистов, а также необходимые помещения для декораций, реквизита, костюмов. Для обустройства театрального пространства пришлось поменять местами зрительные кресла и сцену.

Преобразовать старый кинотеатр в современный театр технически оказалось непросто, но всё получилось.

Удалось сохранить и внешнюю архитектуру здания — включая всем знакомую вывеску. Старые буквы из фанеры демонтировали, а взамен установили современную вывеску с мягкой подсветкой, повторив исторический шрифт названия. Благодаря этому фасад здания театра получился, как говорит молодёжь, ламповым и уютным, написал в своем Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Свою новую жизнь сцена ТЮЗа начнет с премьеры спектакля «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в постановке главного режиссера театра Фёдора Парасюка. Это очень символично, ведь герои сказки тоже в конце обретают новый театр. Постановку создавали совместно с Департаментом финансов города Севастополя в рамках внешкольных уроков финансовой грамотности.

Теперь севастопольский ТЮЗ будет представлять свои спектакли сразу на двух сценах. Билеты уже есть в продаже на сайте театра во вкладке «сцена Океан».

Ольга Сурикова