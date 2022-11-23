В Крыму осужден мужчина, ротвейлеры которого загрызли 10-летнюю девочку

В Крыму вынесен приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя региона, собаки которого загрызли 10-летнюю девочку. Он признан виновным в причинение смерти по неосторожности.

Мужчина содержал двух собак породы ротвейлер. В середине мая 2022 года мужчина выпустил животных из вольера во двор своего дома, куда вышла гостившая 10-летняя внучка супруги подсудимого.

Собаки напали на девочку, причинив ей несовместимые с жизнью травмы.

Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы.

Ольга Сурикова