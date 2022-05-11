В Крыму два ротвейлера загрызли 10-летнюю девочку

В своем дворе

В крымском поселке Советский два ротвейлера напали на 10-летнюю девочку и нанесли ей тяжелые рваные раны туловища, конечностей головы и лица, от которых она скончалась в больнице. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело на дедушку ребенка за причинении смерти по неосторожности.

«Две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках в поселке Советский. Днем 10 мая мужчина, содержащий во дворе частного дома двух взрослых собак породы ротвейлер, выпустил животных из вольера погулять. Когда 10-летняя девочка вышла во двор, собаки напали на нее», — сообщает пресс-служба Следкома.

Пострадавшая скончалась вечером в больнице во время операции.

В ведомстве подчеркнули, что будет дана оценка содержанию животных и принимаемым владельцем собак мерам безопасности, а также будет решаться вопрос дальнейшей судьбы животных.

Кроме того, инициирована проверка владельцев опасных пород собак, проявлении законодательной инициативы на предмет упорядочения их содержания в домашних условиях и привлечения к ответственности.

Напомним, в Сочи погибла 12-летняя девочка в результате нападения овчарки.

Ольга Сурикова